Fransk påtalemyndighet: Strasbourg-angriperen ropte «Allahu akbar»

De fire ble pågrepet i politiaksjoner natt til onsdag, opplyste statsadvokat for terrorsaker Remy Heitz på en pressekonferanse onsdag.

Tidligere onsdag kom det opplysninger om at fem personer var blitt pågrepet.

At gjerningsmannen ropte «Allahu akbar», som betyr «Gud er størst» på arabisk, kan tyde på at angrepet hadde et terrormotiv. Fransk politi har ikke tidligere uttalt seg om gjerningsmannens motiv ut over å konstatere at saken blir etterforsket som mulig terror.

Den mistenkte er identifisert som 29 år gamle Cherif Chekatt, ifølge Reuters. Han har tidligere vært i politiets søkelys for en rekke forbrytelser, og står oppført på en liste over personer som kan være en trussel mot fransk nasjonal sikkerhet.

