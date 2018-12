Pompeo: Saudi-Arabia bør ikke straffes mer for Khashoggi-drapet

utenriks

– Saudierne har allerede betalt prisen. Det er folk der som faktisk begikk drapet og som holdes ansvarlig, sa Pompeo i et intervju onsdag, med henvisning til amerikanske sanksjoner rettet mot 17 saudiarabere som var involvert i drapet på journalisten Khashoggi inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

– Det er definitivt USAs hensikt å stille alle som var ansvarlig for dette, til ansvar, sa han til Fox News.

Pompeo mener det fortsatt pågår innhenting av bevis i saken, og ønsker tilsynelatende ingen diskusjon om hvorvidt USA kan rette søkelyset mot kronprins Mohammed bin Salman. Mange regner med at Salman beordret drapet, eller i det minste var orientert om det.

– Saudi-Arabia bestemmer selv hvem som styrer landet, sa Pompeo.

Pompeo forsøkte i intervjuet å dreie temaet over på Iran, som er Saudi-Arabias erkerival.

– Iran brøyter seg gjennom Midtøsten, sa Pompeo, og hintet om at USA samarbeider med Saudi-Arabia for å slå tilbake Irans fremstøt. Han la til at president Donald Trump er forpliktet til å ivareta USAs beskyttelse.

