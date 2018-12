EU vurderer å pålegge seg selv ny tidsfrist

utenriks

Den kontroversielle reserveløsningen er britiske parlamentarikeres største ankepunkt mot utmeldingsavtalen Storbritannia har forhandlet fram med EU.

Bekymringen er at reserveløsningen skal bli en «felle» som Storbritannia ikke vil klare å komme seg ut av hvis den noensinne tas i bruk. Britene krever derfor sterkere garantier for at løsningen ikke blir permanent.

Nå jobber statsminister Theresa May på spreng for å prøve å redde avtalen. Men EU nekter å gå med på hennes primære ønske, som er at reserveløsningen må utstyres med en klar tidsavgrensning.

I stedet diskuterer EU-diplomater nå en løsning der det vedtas et tidfestet mål for hvor raskt alternative ordninger bør komme på plass hvis reserveløsningen noensinne trer i kraft.

Et slikt mål kan for eksempel være at reserveløsningen skal vare i maksimalt ett år før den byttes ut med noe annet.

Men dette målet kan ikke være av en slik art at reserveløsningen opphører hvis denne fristen utløper uten at det er nådd enighet om noe annet, understrekes det.

Skjer det, skal reserveløsningen fortsette å gjelde.

