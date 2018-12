FN: Enighet om våpenhvile i viktig havneby i Jemen

utenriks

I en sterkt symbolsk gest på den sjuende og siste dagen av de FN-ledede fredsforhandlingene i Sverige, tok Jemens utenriksminister Khaled al-Yamani og Houthi-talsmann Mohammed Abdelsalam hverandre i hånden til høylytt applaus torsdag ettermiddag.

Deretter kunngjorde FN-sjef António Guterres at de to partene hadde blitt enige om flere viktige punkter, deriblant våpenhvile i havnebyen Hodeida, byen som er innfartsåre for mesteparten av nødhjelpen som kommer til Jemen.

– Dette er et viktig steg og reell framdrift mot framtidige samtaler om en endelig slutt på konflikten, sa Guterres.

Hele provinsen

Våpenhvilen gjelder hele provinsen Hodeida, opplyser FN-sjefen. Både havna i byen Hodeida og byen som helhet blir tømt for soldater og krigere «i løpet av få dager», legger FNs spesialutsending Martin Griffiths til.

Guterres sier at FN kommer til å spille en «sentral rolle» i overvåkingen av Hodeida, som i dag kontrolleres av Houthi-opprørerne.

I tillegg til Hodeida-avtalen har partene i Jemen komme til en «felles forståelse» om Jemens tredje største by Taiz, som har vært vertssted for noen av de mest intense kampene i løpet av den fireårige krigen i landet.

Konflikten i Jemen har ført til at 14 millioner mennesker, nærmere halvparten av befolkningen i Jemen nå står på randen av en sultkatastrofe, ifølge FN.

Ny runde

Tross enigheten er det imidlertid mye som gjenstår, og Guterres sier det vil bli en ny runde med fredsforhandlinger allerede i slutten av januar.

Blant tingene de to partene ikke har blitt enige om, er framtiden til den internasjonale flyplassen i Jemens hovedstad Sana, samt tiltak for å få landets skjøre økonomi tilbake på rett kjøl.

Fredssamtalene i januar vil i all hovedsak dreie seg om en politisk prosess, som ifølge Guterres er den eneste løsningen på konflikten.

Positive reaksjoner

De forente arabiske emirater, en nær alliert av Jemens regjering, prisgir avtalen om våpenhvile.

– Vi ønsker denne enigheten som er gjort i Sverige svært velkommen, skriver utenriksminister Anwar Gargash i Emiratene.

Også Sveriges utenriksminister Margot Wallström hyller avtalen.

–Dette er en spesiell dag for Jemen, FN og for oss her i Sverige sier hun.

– For en uke siden nevnte jeg at verden ser hit og forventer konkrete resultater. Jeg er ekstremt glad for at vi kanskje har en Stockholm-erklæring med de viktigste framskrittene hittil, sier hun videre.

