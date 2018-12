utenriks

Guvernør Vasip Sahin i Ankara sier i en uttalelse at et høyhastighetstog kolliderte med et lokaltog torsdag morgen. Høyhastighetstoget skal deretter ha kollidert i en gangbru, som kollapset over toget.

Høyhastighetstoget var på vei fra Ankara til Konya, sentralt i landet.

Flere ambulanser er sendt til stedet.

Hastigheten på toget var 80 til 90 kilometer i timen da det kolliderte, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet.

Ulykken skjedde rundt klokken 6.30 lokal tid.

