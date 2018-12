Politiaksjon i Strasbourg

utenriks

Det er samme område hvor den mistenkte for angrepet mot julemarkedet i byen tirsdag sist skal ha blitt observert, ifølge AFP.

Ifølge en talsmann for politiet er det mulig at den antatte gjerningsmannen, 29 år gamle Cherif Chekkat, gjemmer seg i et av husene i området.

Fransk politi har vært i høy beredskap helt siden angrepet mot julemarkedet i Strasbourg tirsdag, der tre personer ble drept og 13 såret. Kort tid etter angrepene tirsdag skal en taxisjåfør ha satt av 29-åringen i det aktuelle området som nå er sperret av, ifølge politiet.

