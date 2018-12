Vellykket test for Virgin Galactics «turistromskip»

utenriks

Selskapet, som er et av milliardæren Richard Bransons mange prosjekter, har i årevis forsøkt å få i gang korte turistturer ut av jordas atmosfære.

Space Ship Unity ble torsdag båret den første delen av turen under et større fly, før det ble løst ut og tente rakettmotoren. Det klatret deretter for egen maskin opp til en høyde på 82 kilometer.

Prøveturen skjedde over Mojaveørkenen i California i USA. De to testpilotene var vektløse i flere minutter under turen, som var et viktig skritt mot målet om å arrangere slike turer med betalende passasjerer.

