Abort tillatt i Irland

Lovforslaget ble vedtatt torsdag, sju måneder etter at en folkeavstemning i landet viste et klart flertall for selvbestemt abort.

Fra januar vil det bli tillatt for kvinner å ta abort opp inntil 12. svangerskapsuke, eller dersom det er en risiko for liv og helse for den gravide kvinnen.

– Et historisk øyeblikk for kvinner. Takk for alle som støttet forslaget, sier statsminister Leo Varadkar.

Rundt 170.000 irske kvinner har måttet reise til nabolandet Storbritannia for å ta abort siden 1980-tallet. Nå er Malta det eneste landet i EU som forbyr abort.

66,4 prosent stemte ja i folkeavstemningen i mai til å fjerne det omstridte grunnlovstillegget fra 1983 som gir et ufødt barn like stor rett til liv som moren. I praksis førte tillegget til at abort er forbudt.

