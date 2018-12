IS hevder de står bak Strasbourg-angrepet

utenriks

Chérif Chekatt var en av IS' soldater, heter det i en melding fra ekstremistgruppens propagandakanal Amaq. I meldingen står det videre at han «utførte operasjonen som svar på oppfordringen om å angripe borgere av land i koalisjonen» som kjemper mot IS i Syria og Irak.

Uttalelsen fra terrorgruppen kommer kort tid etter at politiet skjøt og drepte den mistenkte bak skytingen utenfor en boligblokk i Strasbourg. Fransk politi har identifisert mannen og bekrefter at det er Chekatt.

Tre personer ble drept og én er hjernedød etter skytingen på julemarkedet, som skjedde onsdag kveld. I tillegg ble tolv skadd i hendelsen, som etterforskes som terror.

Seks pågrepet

Som følge av angrepet har Frankrike hevet trusselnivået til det høyeste nivået, og 1.300 soldater er blitt utplassert som en del av landets antiterrorinnsats.

Fire personer – Chekatts mor, far og to brødre – er satt i varetekt. I tillegg er en femte person pågrepet, får nyhetsbyrået DPA bekreftet.

Mannens eldre bror, 34 år gamle Sami, skal også ha blitt arrestert, skriver Le Parisien. Han ble pågrepet i Algerie, og avisen får opplyst av kilder at han skal ha forlatt Frankrike før Strasbourg-skytingen.

29-åringens to søstre har vært inne i avhør hos politiet, ifølge avisen Le Figaro.

Julemarkedet åpnes igjen

Torsdag ble det betegnet som utrygt å oppholde seg i sentrum av Strasbourg, og julemarkedet har vært stengt. Borgermester Roland Ries sier han er «veldig lettet» over nyheten om at julemarkedet kan åpnes igjen fredag.

Torsdag hadde politikere i Strasbourg et møte med politiet for å diskutere hvordan de kan sikre julemarkedet bedre. Sikkerheten vil bli skjerpet, og antallet innganger vil fredag bli redusert fra 19 til 15, skriver Le Figaro.

Skjøt på åpen gate

Chekatt ble observert på en gate i Strasbourg torsdag kveld. Rundt klokken 19.50 lokal tid forsøkte politiet å pågripe ham, men den terrormistenkte skjøt tilbake. Chekatt rømte deretter i en taxi, som slapp ham av i Neudorf nær leiligheten hans. Han ble skutt og drept av politiet like etterpå.

Taxisjåføren har i avhør bekreftet overfor politiet at 29-åringen var skadd da han satte seg i bilen.

Chekatt sto på en liste over personer som kunne være en trussel mot rikets sikkerhet. Han hadde 27 domfellelser bak seg, den første da han var 13 år gammel, og har sonet fengselsstraffer i Frankrike, Sveits og Tyskland.

