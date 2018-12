Löfvens statsministerdrøm ventes å bli knust av Riksdagen

utenriks

Talspersoner for de fire borgerlige riksdagspartiene Moderaterna, Kirstdemokraterna, Centern og Liberalerna, samt innvandringskritiske Sverigedemokraterna, har sagt at deres partier kommer til å stemme nei til den fungerende statsministeren under avstemningen fredag.

De fem partiene har til sammen over 200 mandater, og stemmer 175 av dem nei, ryker Löfvens håp om å fortsette som regjeringssjef.

Socialdemokraterna-lederen ble avsatt av Riksdagen etter en avstemning i slutten av september, og med det nedgradert til statsminister i en overgangsregjering. Under fredagens avstemning fremmes han for første gang som kandidat til å lede en ny regjering.

Löfven er den andre partilederen Riksdagens talmann Andreas Norlén tester støtten til. Moderaterna-leder Ulf Kristersson ble nedstemt 14. november etter at hans tidligere alliansepartnere Centern og Liberalerna brøt samarbeidet fordi de ikke ville støtte en regjering som var avhengig av Sverigedemokraterna.

Norlén sa tidligere denne uken at han kommer til å kalle partilederne i Riksdagen til nye samtaler dersom også Löfven blir nedstemt. Den tredje avstemningen vil trolig drøye til januar dersom den ikke finner sted allerede neste uke.

Først etter at Norlén har mislyktes fire ganger med å fremme en statsministerkandidat som tolereres av Riksdagen, kan han utlyse nyvalg. Norlén har sagt at han helst ikke vil havne i den situasjonen, men konstaterte nylig at situasjonen fortsatt er fastlåst.

