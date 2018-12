Tyskland: – Gigantiske kostnader hvis deler av jorda blir ubeboelig

utenriks

– Dette kan gå betydelig over tiden. Spørsmålet er nok om de blir ferdig lørdag eller søndag, sier forskningsdirektør Steffen Kallbekken ved forskningssenteret CICERO.

Klimaforhandlingene i byen Katowice skulle egentlig avsluttes fredag. Men noen timer før fristen var det lite som tydet på at landene ville bli ferdig i tide.

Kilder blant forhandlerne sa til nyhetsbyrået AFP at det på flere områder fortsatt var stor avstand mellom landene. Samtidig kom det også signaler som tydet på bevegelse.

– Vi kan ikke si at alt er fullført. Men det ser bra ut. Jeg tror vi kommer til å lykkes til slutt, sa Tysklands miljøminister Svenja Schulze, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den tyske ministeren kom også med et spark til USAs president Donald Trump, som har varslet at han vil trekke USA fra Parisavtalen.

Trump sa i et intervju torsdag at Parisavtalen ville ha kostet USA mange tusen milliarder dollar, uten at landet hadde fått noe tilbake. Men Schulze mener kostnaden ved ikke å bremse klimaendringene er langt høyere.

– Hvis vi lar deler av denne planeten bli ubeboelige, vil det føre til gigantiske kostnader.

