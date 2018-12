Våpenhvileavtalen brutt – sammenstøt i Hodeida

utenriks

Sporadiske sammenstøt fant sted både øst og sør i byen fredag, ifølge lokale innbyggere.

Artilleriild kunne høres i den sørlige delen av Hodeida, opplyser en innbygger på telefon til AFP. En annen beboer i den østlige utkanten av Hodeida sier man der kunne høre skuddvekslinger hvert 15. minutt.

TV-kanalen Al Masirah, som kontrolleres av Houthi-opprørerne, opplyser at den saudiledede koalisjonen har angrepet byen Ras Isa, nord for Hodeida, med kampfly. Koalisjonen har ikke bekreftet disse opplysningene.

Fredssamtaler i Sverige

Da var det gått kun timer etter at den FN-støttede våpenhvilen trådte i kraft ved midnatt natt til fredag – en avtale inngått av de krigførende partene i Jemen etter flere dager med samtaler i Sverige. Partene ble da enige om våpenhvile i Hodeida, og byen skal tømmes for soldater og krigere i løpet av få dager. FN skal spille en sentral rolle i overvåkingen av Hodeida, ifølge avtalen.

– Et robust og kompetent overvåkingssystem er ikke bare viktig. Det er også svært nødvendig, sa FNs spesialutsending Martin Griffiths i FNs sikkerhetsråd fredag.

Han sa videre at partene har sagt ja til at overvåkingen skal settes i gang løpet av «få dager».

Fortsatt uenigheter

Avtalen mellom partene skal være et første skritt på veien mot en mer omfattende våpenhvileavtale og ytterligere fredsforhandlinger.

Blant tingene de to partene ikke ble enige om i Sverige, er framtiden til den internasjonale flyplassen i Jemens hovedstad Sana, samt tiltak for å få landets skjøre økonomi tilbake på rett kjøl.

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidligere gått via havnen i Hodeida, som har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN nå truet av sult.

