Harde kamper til tross for våpenhvile i Hodeida

Våpenhvilen ble kunngjort etter fredssamtaler i Sverige og skulle ha trådt i kraft lørdag, men alt samme dag ble det meldt om nye kamphandlinger i Hodeida.

Søndag fortsatte kamphandlingene, blant annet med flyangrep fra den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot Houthi-opprørerne i 2015.

Minst 29 mennesker, 22 av dem opprørere, skal ha blitt drept i flyangrep og kamphandlinger i Hodeida sent lørdag kveld, opplyser en regjeringsvennlig kilde i området.

Innbyggere i byen forteller på telefon om harde kamper og lyden av kampfly hele natt til søndag.

Trues av sult

– Jeg var så glad for at de klarte å kom fram til en våpenhvile, men vår lykke var kortvarig, sier 28 år gamle Noha Ahmad.

Halve Jemens befolkning, rundt 14 millioner mennesker, trues ifølge FN av sult og 70 prosent av all nødhjelp til landet har tidligere vært tatt inn via havnen i Hodeida. Krigshandlingene kan derfor få katastrofale følger.

I henhold til avtalen som ble inngått mellom utsendinger fra Jemens internasjonalt anerkjente eksilregjering og Houthi-opprørerne i Sverige, skulle partene trekke sine styrker ut av Hodeida.

FN-observatører

Planen var videre at FN skulle rykke inn med observatører og sikre full drift ved havnen i byen, men med kamphandlinger i området er dette lite sannsynlig.

Driften ved havnen er ifølge Verdens matvareprogram (WFP) kraftig redusert de siste ukene, og en storslått sultkatastrofe rykker dermed stadig nærmere.

– Operasjonene i havnen i Hodeida er redusert med 47 prosent, opplyste en talsmann WFP i slutten av november.

Blokade

Jemen er fortsatt gjenstand for en saudiarabisk blokade, og houthiene fikk ikke gjennomslag for sitt krav om gjenåpning av den internasjonale flyplassen i hovedstaden Sana under samtalene i Sverige.

Partene er enige om å møtes igjen i slutten av januar, men for hundretusener av mennesker som alt trues av sult kan det være for sent.

Skepsisen til en mulig forhandlingsløsning er stor på begge sider av konflikten.

– Fred kommer gjennom våpen, sier houthiopprøreren Mohammed Abdo.

