Mann mistenkt for å ha hjulpet Strasbourg-angriper møter i retten

En kilde med kjennskap til saken sier til nyhetsbyrået DPA at mannen er mistenkt for å ha skaffet håndvåpenet som Chekatt brukte under angrepet på julemarkedet i Strasbourg 11. desember.

Tre personer ble drept i angrepet og ytterligere to ble påført skader som førte til at de senere mistet livet.

Chekatt, som ifølge faren var IS-sympatisør, ble etter en intensiv politijakt skutt og drept av fransk politi forrige torsdag. Påtalemyndigheten etterforsker julemarked-angrepet som en terrorhendelse.

Fire medlemmer av Chekatts familie og to andre som hadde tilknytning til ham ble pågrepet og avhørt i forbindelse angrepet. Samtlige har ifølge franske medier blitt løslatt.

Blant dem som ble drept i angrepet, var den italienske journalisten Antonio Megalizzi, som arbeidet for universitetsradioen Europhonica og var i Strasbourg for å dekke EU-parlamentets plenumssamling.

Mandag holdt EU-journalister i Brussel et minutts stillhet for Megalizzi og hans polske kollega Barto Pedro Orent-Niedzielski, som også ble drept.

