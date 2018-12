Tusen hedret terrorofrene i Strasbourg

utenriks

Seremonien som varte i rundt en time, fant sted på torget Kleber Square, ikke langt unna der Chekatt tirsdag åpnet ild mot et julemarked i byen. Tre personer døde under angrepet, mens to senere har mistet livet av skadene de ble påført. Elleve personer ble såret.

Over 1.000 personer møtte opp til søndagens markering, ifølge avisen DNA. Minneseremonien endte i ett minutts applaus før publikum i kjent fransk stil sang «La Marseillaise», den franske nasjonalsangen. Strasbourgs borgermester Roland Ries skrøt av måten byen har håndtert tragedien.

Forsvarer verdier

– Vi har illustrert vår forpliktelse til verdiene vår sameksistens er basert på. Disse verdiene vil vi fortsette å forsvare mot alle som forsøker å angripe dem, sa Ries.

Lørdag ble torget gjenåpnet av politiet. Også da samlet beboere seg for en markering.

Detaljer om angriperens motiv er så langt ikke kjent, men franske myndigheter etterforsker angrepet som en terrorsak.

«Allahu akbar»

Ifølge øyenvitner ropte gjerningsmannen «Allahu akbar», som betyr «Gud er størst» på arabisk. Chekatt sto på en liste over personer som kunne være en trussel mot rikets sikkerhet. Han hadde 27 domfellelser bak seg.

29-åringen forsøkte først å rømme da han ble oppdaget av en politipatrulje torsdag kveld. Da politifolkene identifiserte seg selv, snudde han seg og begynte å skyte, før han selv ble skutt og drept.

