Trump vil forsøke å unngå «shutdown»

– Til sjuende og sist vil vi ikke stenge regjeringsapparatet, vi vil stenge grensa, sa presidentens pressesjef Sarah Sanders til TV-kanalen Fox News tirsdag.

Trump har krevd at Kongressen må bevilge 5 milliarder dollar til hans lenge lovede mur langs grensa mot Mexico. Men Det demokratiske partiet vil bare gå med på 1,6 milliarder til sammen til sikkerhet ved grensa.

Tirsdag pågikk nye forhandlinger mellom Demokratene og Republikanerne i Senatet. Men et nytt republikansk forslag om 1,6 milliarder dollar pluss 1 milliard ekstra ble avvist av Demokratene.

Det er risiko for at deler av det amerikanske statsapparatet kan bli stengt fredag hvis ikke budsjettkonflikten blir løst. Slike stengninger – vanligvis omtalt som shutdowns – har også skjedd en rekke ganger tidligere når det ikke har vært mulig å gjøre vedtak som er nødvendige for å finansiere den amerikanske staten.

Trump sa forrige uke at han ville være stolt over å stenge offentlige etater om han ikke fikk støtte til byggingen av den omstridte grensemuren.

