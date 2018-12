Kraftig reduksjon i EUs torskekvoter i Nordsjøen og Skagerrak

utenriks

Ifølge en pressemelding fra det danske utenriksdepartementet er deres fiskeriminister Eva Kjer Hansen tilfreds med resultatet, selv om det innebærer at danske fiskere må akseptere at torskekvoten i Nordsjøen er satt ned med 35 prosent, mens reduksjonen i Skagerrak er på hele 47 prosent – nesten halvert kvote. Dette skal være helt nødvendig for å sikre bærekraftig utvikling.

– En rekke av kvotene som er viktige for dansk fiske, kommer til å øke i 2019. Samtidig har vi redusert andre kvoter for at sikre bærekraftig utnyttelse av en rekke bestander, sier fiskeriministeren.

Blant artene som det skal fiskes mer av er lysing (også kalt hake). Der er kvoten økt med 37 prosent.

Ål, som er en truet art i Europa, var også del av forhandlingene natt til onsdag. Her ble ministrene enige om at kravet om å avstå fra fiske i tre måneder nå også skal omfatte Middelhavet. Kjer Hansen kaller det et skritt i riktig renting, men savner tiltak for å beskytte også ferskvannsål.

