Norges ambassadør: – En trist og tragisk sak

– Dette er en meget trist og tragisk sak, sier Nergaard til NTB.

Den norske ambassaden har tett kontakt med marokkanske myndigheter og følger etterforskningen av drapene. Ambassaden i Marokko bidrar også med konsulær bistand til de pårørende via Utenriksdepartementet.

Nergaard henviser til marokkanske myndigheter for informasjon om etterforskningen.

Hun vil heller ikke si noe om hvorvidt noen av de pårørende har kommet til Marrakech eller om representanter fra norske og danske myndigheter skal følge kistene hjem til Norge og Danmark.

Drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen har fått stor oppmerksomhet i Marokko, og marokkanske medier følger saken tett.

– Marokkanske myndigheter tar saken meget alvorlig og etterforskningen pågår for fullt, forteller ambassadør Nergaard.

Marokkanere som NTB har snakket med, sier de synes det er forferdelig leit at to turister har blitt drept. Folk er opptatt av å fortelle at Marokko er et trygt land å feriere i.

Også ambassadør Nergaard påpeker at de aller fleste reiser til Marokko er problemfrie, men at forholdsregler må tas. Hun anbefaler folk å lese reiseinformasjon om landet på UDs nettsider.

