Svenske fly skal tanke med gammel frityrolje

Det statlige selskapet Swedavia har kjøpt inn 542 tonn med biodrivstoff, som nå er å finne i pumpene på flyplassene Arlanda, Landvetter, Bromma, Visby og Luleå.

Biodrivstoffet er produsert av brukt frityrolje og vil redusere CO2-utslippet med rundt 80 prosent i forhold til vanlig flydrivstoff, ifølge Swedavia.

– Fly må være en del av framtidas transport og de må være bærekraftige. På kort sikt er biodrivstoff den løsningen som kan gjøre mest nytte for klimaet og derfor er satsing på dette helt nødvendig, sier konsernsjef Jonas Abrahamsson.

– Med skogen vår som råvare har vi dessuten gode muligheter for innenlandsk produksjon av biodrivstoff i stor skala. Her fins det et potensial for en ny svensk industriell paradegren, sier han.

