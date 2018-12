USA henter soldater hjem fra Syria

utenriks

Beslutningen omfatter hele USAs styrke på 2.000 personer og innebærer at USAs bakkeoperasjon mot IS avsluttes, opplyser kilder til blant andre Washington Post og nyhetsbyrået AP.

APs kilde sier soldatene skal dra så snart som mulig.

Pentagon har foreløpig ikke kommentert meldingene i flere medier onsdag om at en full tilbaketrekning er i emning. Det hvite hus bekrefter imidlertid at tilbaketrekningen er i gang, noe som begrunnes med overgangen til en «ny fase» i militæroperasjonen mot IS.

Kurdiske allierte

Amerikanske soldater har på bakken i Nord-Syria hovedsakelig støttet en lokal, kurdiskdominert milits i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS. Militsen har med amerikansk støtte drevet IS ut av store områder i Nord-Syria.

– Vi har nedkjempet ISIS i Syria, erklærte president Donald Trump på Twitter mens nyheten om en forestående tilbaketrekking spredte seg i flere medier onsdag.

ISIS er en av flere forkortelser som brukes om gruppa som selv kaller seg Den islamske staten (IS). Trump har lenge presset på for trekke USA ut av Syria, stikk i strid med rådene fra hans militære ledere. IS kontrollerer i dag bare rundt 1 prosent av områdene de hadde i 2014, ifølge Pentagon.

- Drømmescenario for IS

– Dette er ikke bare et drømmescenario for IS, men også for Russland, Iran og Assad-regimet, sier forsker Charles Lister ved Middle East Institute.

USAs fortsatte militære nærvær har vært regnet som avgjørende for å veie opp mot russisk og iransk innflytelse i Syria og i regionen for øvrig. Lister kaller beslutningen «usedvanlig kortsynt og naiv».

– Det vil se ut som en tilbaketrekning, ikke en seier, og nok et bevis på den amerikanske presidentens farlige uforutsigbarhet, sier Lister.

Ikke fullført oppdrag

Trumps pressesjef Sarah Sanders understreker at «seieren» i Syria ikke innebærer at den USA-ledede koalisjonen mot IS har fullført oppdraget.

USA og landets allierte vil fortsette å forsvare USAs interesser «på alle nivåer» for å nekte «radikale islamistiske terrorister territorium, finansiering, støtte og midler til å infiltrere våre grenser», sier Sanders i en uttalelse onsdag.

USA erklærte krig mot IS i Syria og Irak i 2014. Siden har amerikanerne ledet en bred militærallianse hvor Norge og en lang rekke andre land deltar. I årene som fulgte, slo USA seg sammen med ulike allierte militser på bakken i Syria for å bekjempe IS.

Republikansk kritikk

Den syriske kurdermilitsen YPG har de siste årene stått i spissen for USAs krig mot IS. Den amerikanske støtten har forverret forholdet til NATO-allierte Tyrkia, som regner YPG som en terrorgruppe og selv har sendt soldater til Nord-Syria for å kjempe mot kurderne.

Både i USAs forsvarsdepartement, utenriksdepartement og etterretningsorganisasjonen CIA har det vært ytret dyp bekymring for konsekvensene av det maktvakuumet USA vil etterlate seg i Syria.

Kritikken fra republikanere i Kongressen lot ikke vente på seg etter meldingene om en brå retrett. Senator Lindsey Graham kaller beslutningen kortsynt, mens partifelle Marco Rubio kaller det et «alvorlig feilsteg».

