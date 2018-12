Kjennelse som åpnet for løslatelse av Brasils «Lula», er satt til side

utenriks

Landets høyesterettsjustitiarius har valgt å sette til side en kjennelse fra en annen dommer i domstolen onsdag.

Dommeren Marco Aurelio Mello besluttet tidligere på dagen at alle fanger i Lulas situasjon – som er dømt i to rettsinstanser for saker som ikke er voldsrelatert – kan løslates i påvente av nye ankesaker. Justitiarius Jose Antonio Dias Toffoli valgte derimot å godta påtalemyndighetens protest mot Mellos kjennelse.

Lula er tidligere dømt til tolv års fengsel for korrupsjon. Tilhengere av den populære ekspresidenten har vært sterkt kritisk til dommen.

(©NTB)