Kripos undersøker video som trolig viser de drapsmistenkte

Videoen viser fire menn, hvorav tre av dem skal være de som torsdag ble pågrepet, mistenkt for drapene på Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra den danske byen Ikast. På filmen sitter mennene foran det som ser ut som et hjemmelaget IS-flagg.

Det er ikke bekreftet om den fjerde mannen på videoen er mannen som ble pågrepet allerede tidlig tirsdag.

– Jeg kan bekrefte at Kripos har fått tips om og undersøker denne videoen der fire menn sverger troskap til IS. Dette er en del av mye informasjon vi sitter og jobber med og som har kommet inn i løpet av onsdagen og torsdagen, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til NTB.

Ifølge Nettavisen kan ingenting av det som blir sagt på videoen direkte relateres til dobbeltdrapet i Atlasfjellene.

Samme stemme

Twitter-kontoen som publiserte videoen, ble opprettet mandag 17.12, samme dag som de to kvinnene ble funnet drept ved leirplassen sin i Atlasfjellene, ifølge VG. Filmen skal ha blitt lagt ut torsdag ettermiddag. Kripos ønsker foreløpig ikke å si noe mer om resultatet av undersøkelsene av videoen.

Den danske terrorforskeren og spesialist på sunnijihadisme og militant islamisme, Tore Refslund Hamming ved Dansk institutt for internasjonale studier, har vurdert både denne videoen og en tidligere publisert video som har vært knyttet til drapshandlingen. Han mener å kunne fastslå at stemmen til mannen som sverger troskap til IS også kan høres på den andre videoen.

– Dette burde bekrefte autentisiteten til videoen, sier han.

Hamming forteller videre at det pågår en diskusjon på en IS-gruppe på nettet om drapene.

– Den ene siden feirer ved å hevde at drapene vil ødelegge Marokkos turistindustri. Den andre siden beklager drapene fordi det vil føre til massearrestasjoner av jihadister i landet, sier han.

Ingen bistandsanmodning

Due opplyser til NTB at torsdagskvelden trolig vil gå før Kripos eventuelt går ut offentlig med informasjon om hvilke konklusjoner de har trukket av undersøkelsene av videoen.

Torsdag kveld hadde marokkansk politi fortsatt ikke kommet med en formell henvendelse til sine kolleger i Norge om bistand.

– Vi har en polititjenestemann der nede som yter bistand til Norge og som samler informasjon og representerer oss. Han bistår også marokkansk politi og myndighetene i landet. Sist jeg sjekket hadde det ikke kommet noen offisiell anmodning om at Kripos er ønsket å bistå med noe, sier han.

– Men, vi gjør grundige undersøkelser her i landet for å sikre at ingen spor og informasjon går tapt. Hvis marokkansk politi skulle be om bistand, er det viktig at vi har sikret alle spor og informasjon, sier han.

