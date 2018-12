Norsk seriesvindler dømt for nye bedragerier i Danmark

utenriks

Kvinnen er i domstolen i Lyngby dømt for 22 nye bedragerier begått i Danmark i årene 2014 til 2018. Kvinnen utvises samtidig fra Danmark og får innreiseforbud i tolv år.

De siste årene har kvinnen gått under navnet Marie Madeleine Steen. I Sverige har kvinnen fått kallenavnet «Nordens største bedragerske», mens i Danmark har 61-åringen vært hovedperson i podkasten «Kvinden med den tunge kuffert» i Politiken.

Kvinnen har i tre tiår reist rundt i Skandinavia og lurt et stort antall mennesker. Helt tilbake i 1992 fikk 61-åringen sin første dom for bedrageri. Med torsdagens rettsavgjørelse er hun oppe i til sammen elleve bedrageridommer.

I retten i Lyngby fortalte en rekke vitner hvordan de øyeblikkelig fikk sympati med kvinnen, og at de aldri fattet mistanke mot henne da hun serverte det som skulle vise seg å være løgner for å lure til seg økonomisk hjelp.

– Fremgangsmåten i denne saken er eksepsjonelt grov. Alle ofrene har trodd at hun var i akutt nød. De har trodd at hennes sønn var død, at hun selv var livstruende syk, eller at hun var på flukt fra en voldelig mann, sa politiadvokat Nicky T. Petterson i sin avslutningsprosedyre.

Ifølge VG ble det i forbindelse med en rettssak i 1999 konkludert med at hun lider av en personlighetsforstyrrelse.

