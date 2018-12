AFP: USA skal trekke «store» styrker ut av Afghanistan

utenriks

– Beslutningen er tatt. Det vil være en stor tilbaketrekning, sier tjenestemannen, som ønsker å være anonym.

Wall Street Journal erfarer at det er over 7.000 soldater som de kommende ukene vil vende hjem fra det krigsherjede landet. Det er om lag halvparten av soldatene som er i Afghanistan i dag.

Kunngjøringen kommer to dager etter at USA begynte tilbaketrekningen av sine soldater ut av Syria.

– Vi har nedkjempet IS i Syria, eneste grunn til å være der under Trumps presidentskap, skrev Trump på Twitter onsdag.

Onsdag sa en kilde til blant andre Washington Post og nyhetsbyrået AP at tilbaketrekkingen innebærer at USAs bakkeoperasjon mot IS avsluttes.

(©NTB)