Erdogan: – Vi skal fjerne de kurdiske opprørerne i Syria

– De neste månedene kommer vi til å ta sikte på å fjerne den kurdiske YPG-militsen og IS i Syria, sier den tyrkiske presidenten til pressen i Istanbul fredag ettermiddag.

Tyrkia betegner den USA-støttede YPG-militsen som en terrororganisasjon.

Forrige uke advarte Erdogan USA om at de vil gå inn i et kurdiskkontrollert område nord i Syria dersom USA ikke fjerner opprørerne. Den tyrkiske presidenten sier nå at han vil utsette offensiven på ubestemt tid.

USA trekker seg ut

USAs president Donald Trump kunngjorde denne uken at 2.000 amerikanske soldater trekker seg ut av Syria. Trumps beslutning har vekket uro blant USAs nærmeste allierte og kritiseres kraftig i Washington.

Iran og Russland, det syriske regimets nærmeste allierte, gleder seg som ventet over en forestående amerikansk tilbaketrekning.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier at Tyrkia setter pris på Trumps beslutning om å trekke ut soldatene, og advarer samtidig om at tilbaketrekningen ikke må skape et vakuum som fylles av nye terrororganisasjoner.

Etterlyser Frankrike

Ilham Ahmed, en høytstående kurdisk politiker, oppfordrer Frankrike til å innta en større rolle i Syria i kjølvannet av USAs tilbaketrekning.

Ahmed mener også at Frankrike, som NATO-medlem, har en moralsk forpliktelse til å forhindre Tyrkia fra å gå til angrep på kurderne.

Kurderne kan komme til å trekke seg fra kampene mot IS dersom de blir angrepet av Tyrkia, påpeker Ahmed.

