Gatwick-flyplassen åpnes igjen etter dronejakt

– Flyplassen er åpen igjen og de fleste flygningene ventes å gå som planlagt, skrev flyselskapet British Airways til en kunde på Twitter fredag morgen.

Gatwick opplyser selv at et begrenset antall flygninger vil begynne å gå som normalt igjen i løpet av de neste timene. Alle passasjerer bes sjekke status med flyselskapet før de setter kurs mot flyplassen.

I jakten på dronene har politiet satt inn både skarpskyttere og helikoptre. Torsdag ble også soldater satt inn i jakten på det som ifølge politiet har vært bevisste forsøk på å hindre flytrafikken., ifølge BBC. Det er ikke meldt om at noen av dronene er tatt.

– Hver gang vi tror vi nærmer oss droneoperatøren, forsvinner dronen. Når vi tar sikte på å gjenåpne rullebanen, kommer dronen tilbake, sa Justin Burtenshaw ved Sussex-politiet.

The Guardian skriver at China Eastern Airlines' flygning fra Shanghai klokken 6 fredag morgen ble den første internasjonale som landet ved flyplassen siden dronestengningen. Ingen internasjonale flygninger hadde tatt av, men Norwegians fly til Rovaniemi i Finland var på vei ut på rullebanen vel en time etter at det egentlig skulle vært i luften.

Gatwick, Storbritannias nest travleste flyplass, har vært mer eller mindre stengt siden onsdag kveld da politiet fikk meldinger om at to droner fløy over flyplassen. Én rullebane ble åpnet igjen natt til torsdag, men den ble stengt igjen kort tid senere da det ble gjort en ny droneobservasjon. Vel 650 flygninger har blitt innstilt, og godt over 100.000 passasjerer har vært rammet.

