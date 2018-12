Mattis' avgang vekker stor uro

utenriks

– Dette er skremmende, skriver Mark Warner, demokrat og nestleder i Senatets etterretningskomité, på Twitter.

– Forsvarsminister Mattis har vært en stabilitetens øy midt i Trump-regjeringens kaos, fortsetter han.

Også internt i Trumps parti vekker avgangen dyp uro.

– Leste nettopp Mattis' avskjedsbrev. Det gjør det veldig tydelig at vi er på vei inn i en rekke med alvorlige politiske feilbeslutninger som vil sette vår nasjons sikkerhet og våre allianser i fare, og styrke våre fiender, skriver den republikanske senatoren Marco Rubio.

I sitt avskjedsbrev til Donald Trump skrev Mattis at presidenten «har rett til å ha en forsvarsminister som har syn som samsvarer med sine». Avgangen ble kunngjort like etter at Trump sa han ville begynne å trekke amerikanske styrker ut av Syria, og omtrent samtidig som amerikanske tjenestemenn sa til flere medier at Trump også ville trekke «store styrker» ut av Afghanistan.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, kommer også med det som ifølge nyhetsbyrået AFP er en usedvanlig tydelig reaksjon.

– USA må fortsette å ha en klar forståelse av hvem som er våre venner og hvem som er våre fiender, og innse at land som Russland er blant sistnevnte. Jeg er spesielt bekymret over at Mattis går av på grunn av stor uenighet med presidenten i disse spørsmålene og andre viktige aspekter ved USAs globale lederskap, sier han.

