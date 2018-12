Ni nye pågripelser i Marokko etter drapene i Atlasfjellene

utenriks

De mistenkte er pågrepet for deres «angivelige bånd til gjerningsmennenes terrorhandling», opplyser Marokkos svar på FBI, Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ).

Pågripelsene skjedde i flere byer over hele Marokko, blant annet i Essaouira, Sidi Bennour nær Casablanca, Marrakech, Tanger og Chtouka ait Baha like utenfor Agadir, skriver den marokkanske nettavisen Morocco World News (MWN).

Politiet beslagla diverse elektroniske apparater, et haglgevær, kniver, lommelykter, en militærvest og en mengde mistenkelige stoffer som kan brukes til fremstilling av eksplosiver, opplyser politiet ifølge TV-kanalen 2M.

Ifølge kanalen ble de ni personene pågrepet i ulike aksjoner torsdag og fredag.

Video ekte

Fra før er fire personer pågrepet. Den første ble pågrepet tirsdag, mens de siste tre ble pågrepet på en buss torsdag.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. Fredag var kistene med de to på vei fra Casablanca i Marokko til København i Danmark.

En video som knyttes til dobbeltdrapet, er etter all sannsynlighet ekte, opplyste Kripos fredag. På en annen video sverger fire menn troskap til IS. Marokkanske myndigheter bekrefter at de fire er identiske med mennene på opptaket.

20 celler nøytralisert

En talsmann for Marokkos regjering opplyste torsdag at 20 celler som knyttes til terrorvirksomhet, er blitt slått ned i løpet av de siste året, skriver MWN.

– Alle marokkanere fordømmer denne kriminelle terrorhandlingen, sa Mustapha El Khalfi.