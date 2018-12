Gatwick i full drift igjen etter pågripelser i dronesaken

utenriks

– Rullebanene våre er åpne igjen og vi tar sikte på at alle planlagte flygninger lørdag 22. desember skal gjennomføres, heter det i en uttalelse på Gatwicks hjemmesider.

– Passasjerer må imidlertid påregne noen forsinkelser og innstillinger mens vi jobber med å hente oss inn igjen etter tre dager med forstyrrelser, og vi anbefaler å sjekke med flyselskapet før man reiser til flyplassen, heter det videre.

Kunngjøringen kom få timer etter at politiet i Sussex pågrep to personer, en 47 år gammel mann og en 54 år gammel kvinne fra Crawley, som er nabobyen til det som er Storbritannias mest trafikkerte lufthavn.

De to er pågrepet i forbindelse med den «kriminelle bruken av droner» som har skapt kaos på Storbritannias nest travleste flyplass nesten tre dager i strekk.

Så langt er det ikke kjent om politiet mener de to pågrepne er de som fløy dronene. De har sagt at det kan ha vært flere gjerningspersoner og at etterforskningen fortsatt pågår.

– Vi vil også fortsatt be offentligheten, passasjerer og samfunnet rundt Gatwick om å være oppmerksomme og kontakte oss dersom de har informasjon som kan hjelpe oss med å stille de som har gjort dette til ansvar, heter det i en uttalelse fra Sussex-politiet.

Over 100.000 passasjerer har vært rammet og hundrevis av flygninger har vært innstilt som følge av at flyplassen måtte holde stengt i 36 timer etter at de første dronene ble observert onsdag kveld.

