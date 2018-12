Budsjettsjef: – Godt mulig at amerikansk «shutdown» varer til over nyttår

utenriks

– Det er i aller høyeste grad mulig at denne «shutdownen» varer til etter 28. desember og fram til den nye Kongressen blir innsatt, sier Mulvaney til Fox News søndag.

Nedstengningen av offentlige etater i USA er en konsekvens av at politikerne i den amerikanske nasjonalforsamlingen ikke klarer å komme til enighet om et statsbudsjett. Det fører til at de offentlige virksomhetene som er avhengige av budsjettet ikke har penger til drift, og dermed blir ikke-kritisk personell permittert. Kritisk personell må på sin side jobbe ubetalt fram til shutdownen er over.

Uenigheten i Kongressen handler om finansiering av president Donald Trumps omstridte grensemur mot Mexico. Presidenten har krevd 5 milliarder dollar til muren i budsjettet, men demokratene er sterkt imot.

Den nye Kongressen, der Demokratene vil få flertall i Representantenes hus, trer inn 3. januar.

I dag har republikanerne flertall i underhuset, og tidligere denne uka vedtok de et budsjett som inneholdt finansiering av muren. Det er i overhuset Senatet representantene ikke har lyktes i å bli enige om budsjettforslaget. Der trengs det 60 stemmer for å vedta budsjettet, og republikanerne har bare 51 representanter.

