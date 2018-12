Desperat leting etter overlevende etter tsunamikatastrofen i Indonesia

utenriks

– Situasjonen og tallet på omkomne kommer til å være flytende de neste dagene, og til og med ukene, sier Kathy Mueller, talsperson for Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger søndag kveld.

På samme tid arbeidet hundrevis av redningsarbeidere med å evakuere sårede og bære inn rent drikkevann og presenninger for å gi midlertidig husly til de tusenvis av menneskene som ble rammet av tsunamien dagen før.

Indonesiske krisemyndigheter opplyste søndag morgen at 222 mennesker så langt er bekreftet døde etter katastrofen. I tillegg er 843 personer skadd, og minst 28 mennesker er savnet.

Tallene ble gitt før redningsmannskapene hadde rukket å nå fram til alle de berørte områdene, og også krisemyndighetenes talsmann Sutopo Purwo Nugroho har advart om at dødstallet kan stige.

Brått og uventet

Hundrevis av bygninger langs kysten ble ødelagt da den kraftige bølgen traff kysten sør i Sumatra-provinsen og Java-provinsens vestlige tupp klokken 21.30 lørdag kveld.

Ettersom tsunamien ikke ble forårsaket av et jordskjelv, ble ikke alarmsystemene utløst, og myndighetene hadde kort tid på å reagere og advare innbyggere i de utsatte områdene. Isteden var det et undervannsskred etter et utbrudd i vulkanen Anak Krakatoa i kombinasjon med høyt tidevann som utløste katastrofen.

Indonesiske myndigheter trodde først det ikke var snakk om en tsunami og ba innledningsvis folk om å ikke få panikk. Nugroho beklaget senere dette.

– Hvis det ble gjort en feil innledningsvis, beklager vi, skrev han på Twitter.

Konsert rammet

Ettersom det var lite forvarsel, måtte både turister og innbyggere evakuere i all hast. Videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser at bølgen blant annet rammet en konsert på stranda da den feide inn over land.

Videoen viser rolig stemning blant flere hundre personer som hørte på, da bølgen kom bakfra og plutselig veltet hele scenen med instrumenter og popbandet som spilte, ut over publikum. Senere meldte en tårevåt Riefian Fajarsyah, bandets vokalist, at bassisten, gitaristen og en av scenearbeiderne hadde mistet livet, og at to andre bandmedlemmer og kona hans var savnet.

Norske Øystein Andersen måtte evakuere familien i all hast da tsunamien traff hotellet deres på Vest-Java.

– Jeg løp og banket på der kona og gutten min lå og sov. Da traff bølge nummer to hotellet vårt så hele bygningen ristet. Jeg kunne se bølgen gjennom vinduet, sier Andersen til NTB. Nordmannen er lokalt ansatt ved Norges ambassade i Jakarta og jobber med administrasjon og konsulær bistand.

Store ødeleggelser

Utenfor hotellet ble Andersen møtt av store ødeleggelser. Båter ble skylt inn på land, biler var ødelagt og bygninger rasert. Han og familien fulgte etter lokale beboere som rømte opp i høyden og ble tatt vare på i landsbyer lenger oppe.

– Vi tenker å dra til storbyen etter dette, for det er ikke særlig hyggelig her, sier han.

De hardest rammede områdene er Pandeglang-regionen på Java, som omfatter nasjonalparken Ujung Kulon og populære turiststrender. I byen Bandar Lampung sør på Sumatra måtte hundrevis av beboere søke tilflukt på guvernørens kontor.

Nødhjelp og tungt redningsutstyr fraktes nå til disse områdene, sier Nugroho i de nasjonale krisehåndteringsmyndighetene.

Katastrofeutsatt

Indonesia ligger på den såkalte «Ildringen» i Stillehavet, et område som er svært utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet. Til sammen har Indonesia blitt rammet av 605 tornadoer, 506 flommer, 353 skogbranner, 319 jordskred, 55 vulkanutbrudd og 33 tidevannsbølger bare i år, skriver Aftenposten.

Ifølge avisen viser en rapport fra oktober i år at katastrofene til sammen har krevd minst 3.500 menneskeliv, ødelagt 340.000 hjem, og ført til at over tre millioner har måttet evakuere.

I kjølvannet av lørdagens katastrofe har både FN og EU lovet bistand til indonesiske myndigheter dersom de ber om det. USAs president Donald Trump og flere andre verdensledere har uttrykt støtte og kondolanse via Twitter.

