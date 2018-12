Ekstremist knyttet til Charlie Hebdo-angrepet siktet for terror

utenriks

Mannen er identifisert som Peter Cherif og beskrives som en «ekstremistisk rømling» som blant annet også er mistenkt for å ha kriget mot amerikanske styrker i Irak. Han ble pågrepet i Djibouti forrige uke og siden utlevert til Frankrike, som pågrep og siktet ham umiddelbart da han ankom Charles de Gaulle-flyplassen i Paris søndag.

– Spilte en viktig rolle

Cherif er siktet for kriminell tilknytning til en terrororganisasjon. Frankrikes forsvarsminister sier at han «spilte en viktig rolle i tilretteleggingen» av angrepet mot satireavisen Charlie Hebdo i 2015. Nøyaktig hva denne rollen gikk ut på, er foreløpig ikke kjent.

Inntil pågripelsen i Djibouti hadde Cherif vært på rømmen fra franske myndigheter siden 2011, da han ble dømt til fem års fengsel for terrorlovbrudd etter å ha vært fremmedkriger i Irak. Han var en nær venn av brødreparet Cherif og Said Kouachi, de to som drepte elleve mennesker på hovedkontoret til Charlie Hebdo i Paris i januar 2015.

Gisselsituasjon

I dagene etter angrepet drepte deres medsammensvorne, Amedy Coulibaly, en politikvinne utenfor Paris og fire andre under en gisselsituasjon på et jødisk supermarked. Både Coulibaly og de to brødrene ble skutt og drept i sammenstøt med fransk politi.

Til sammen 14 mennesker har blitt tiltalt for å ha hjulpet de tre, og samtlige skal etter planen møte i retten i tiden framover. Cherif er foreløpig ikke en av dem.

