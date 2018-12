Stadig flere dør av skuddskader i USA

utenriks

Statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention viser at 39.773 døde som følge av skuddskader i 2017, nærmere 110 hver eneste dag.

Rundt 60 prosent av alle som døde av skuddskader, begikk selvmord. 37 prosent av dødsfallene var drap, og det resterende var ulykker, ifølge tankesmia Educational Fund to Stop Gun Violence.

Justert for folketallet var det 12 skuddrelaterte dødsfall per 100.000 mennesker i USA i fjor, en økning fra 11,8 året før.

Mange barn

2018 ser ikke ut til å bli stort bedre, viser statistikk fra Gun Violence Archive, som fram til julaften har registrert 14.228 skuddrelaterte dødsfall.

I tillegg til disse anslår de at det har funnet sted minst 22.000 selvmord med skytevåpen.

646 av ofrene for skuddrelaterte dødsfall var barn under 12 år, mens 2.765 var i alderen 12 til 17 år.

Gun Violence Archive har registrert 335 masseskytinger med minst fire drepte eller sårede i år, mot 346 i 2017 og 382 i 2016.

Flest skytevåpen

USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbygger.

I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbygger, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden.

Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem, ifølge Small Arms Survey.

