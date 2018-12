Japan gjenopptar hvalfangst, trekker seg fra Hvalfangstkommisjonen

utenriks

Dermed havner Japan i samme kategori som Island og Norge, som fra før er de eneste landene som har reservert seg mot forbudet til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen fra 1986 mot kommersiell hvalfangst. Norge og Island driver årlig kommersiell fangst på hundrevis av hvaler.

Avgjørelsen fra Japan er ventet å høste sterk internasjonal kritikk, men var ikke uventet, siden Japans forslag om å få kommersiell hvalfangst tillatt ble nedstemt i hvalfangstkommisjonen i september.

Etter at forslaget ble nedstemt, truet Japans visefiskeriminister Masaaki Taniai med å forlate medlemsorganisasjonen IWC dersom de ikke begynner å finne en vei i retning av at kommersiell hvalfangst kan gjenopptas. Onsdag kom erklæringen.

– Vi har besluttet å trekke oss fra den internasjonale hvalfangstkommisjonen for å gjenoppta kommersiell hvalfangst i juli neste år, sier talsperson for Japans myndigheter, Yoshihide Suga.

Kun i Japan

Suga sier Japan vil informere IWC offisielt innen utgangen av året, hvilket betyr at de er ute av kommisjonen 30. juni. I praksis betyr en tilbaketrekking at Japans hvalfiskere kan jakte minkhval og andre arter som IWC for øyeblikket holder en beskyttende hånd over med sitt regelverk.

Fangsten vil være begrenset til Japans territorialfarvann og eksklusive økonomiske soner. Japan vil ikke jakte hval i Antarktis eller på den sørlige halvkule.

Smutthull

Japan har fram til nå utnyttet et smutthull i regelverket som gjør at de kan drive hvalfangst. Det har da vært til forskningsformål, men hval havner likevel på markedet i Japan. Forskningshvalen har vært fanget i Antarktis.

Når Japan er ute av IWC, kan landet imidlertid ikke fortsette med sin såkalte forskningsfangst. Den muligheten fikk landet nemlig kun som medlem i hvalfangstkommisjonen, og uten medlemskap, ikke noe unntak fra Antarktistraktaten, som forbyr hvalfangst.

For og imot

Det er svært ulikt syn på hvalfangst blant IWCs medlemmer. I oktober fremmet Japan forslaget om å oppheve forbudet mot kommersiell hvalfangst, slik at man fra 2020 kunne drive kommersiell fangst på hvalarter som ikke er utrydningstruet. Det ble nedstemt, med 41 land som stemte mot forslaget, mens 27 land stemte for. Japan hadde trengt tre firedelers flertall for å få forslaget godkjent. Den sterkeste motstanden mot hvalindustrien kommer fra USA, EU-land og Australia.

Også innad i Japan, som tradisjonelt har hatt høyt forbruk av hval, er synet på hvalfangst varierende, og forbruket er gått kraftig ned de siste tiårene.

En stor andel av befolkningen sier de sjelden eller aldri spiser hvalkjøtt.

(©NTB)