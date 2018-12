Nord- og Sør-Korea vil ha vei- og jernbaneforbindelse igjen

utenriks

Et spesialtog med ni vogner forlot onsdag morgen stasjonen i hovedstaden Seoul med rundt hundre sørkoreanere, inkludert en rekke offentlige personer og fem personer født i Nord-Korea. Reisen til grensebyen Kaesong tar rundt to timer.

Seremonien finner sted til tross for at samtalene og arbeidet for en kjernefysisk nedrustning har stått på stedet hvil i flere måneder. Sør-Korea har understreket at seremonien ikke betyr at arbeidet med å faktisk åpne vei- og jernbaneforbindelser er i gang, men at landene fremdeles forplikter seg til å jobbe mot at dette skal skje.

Teknisk sett er nabolandene fremdeles i krig med hverandre. Våpenhvile ble inngått etter krigen, som varte fra 1950 til 1953.

Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un ble enige om å avholde seremonien innen utgangen av året da de møttes på sitt tredje toppmøte i Pyongyang i september. For at ikke arrangementet skulle føre til at Sør-Korea bryter de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea, måtte FN utstede en spesialtillatelse for at toget og diverse materialer kan føres over grensen og inn i det isolerte regimet.

(©NTB)