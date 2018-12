Rettssak mot menneskerettsforkjemper i gang i Kina

utenriks

Det er over tre år siden Wang Quanzhang ble pågrepet i den omfattende aksjonen som har fått navnet betegnelsen «709 Crackdown» etter datoen 9. juli 2015. Det var startskuddet for at rundt 300 menneskerettsadvokater og aktivister ble pågrepet.

42-åringen som møtte i retten i Tianjin onsdag, forsvarte politiske aktivister og ofre som han mente urettmessig var blitt fratatt land. Han er tiltalt for forsøk på å undergrave statsmakten i Kina. Han kan i verste fall dømmes til fengsel på livstid.

Holdes vekk

– Fra tidligere tilfeller vet vi at aktivister får svært sterke dommer hvis de nekter å erkjenne skyld i bytte for mildere straff, sier Amnesty Internationals Kina-ekspert Doriane Lau til nyhetsbyrået DPA.

Li Wenzu, Wangs kone, har kjempet en utrettelig kamp på hans vegne, og uttalte via Facebook at hun er hindret i å være til stede under rettssaken. Li har ikke fått se mannen siden han ble pågrepet. Rettssaken er også stengt for mediene og offentligheten.

I forkant av saken var det mye ekstra vakthold rundt rettslokalene i Tianjin. To aktivister ble fjernet av sikkerhetsfolk i sivil etter at de demonstrerte foran rettsbygningen.

– Absurd!

Ifølge AFPs journalist på stedet reagerte den ene aktivisten, Yang Chunlin, med et utbrudd mens han ble fjernet med makt.

– Dette er fasciststyre, det er absurd! Det kinesiske folk må slutte å leve i frykt, vi må reise oss mot undertrykkelse og være modige, sa han videre, før han ble plassert i en sort SUV av flere politifolk i sivil og kjørt bort.

En annen mann, ifølge Amnesty International aktivisten Zhang Zhecheng, ble fjernet etter å ha holdt opp en plakat med påskriften «Løslat den uskyldige Wang Quanzhang».

