Thailand tillater marihuana for medisinsk bruk

utenriks

Lovgivende myndigheter i Thailand stemte tirsdag for en lovendring som innebærer at man kan få lisens for salg av marihuana og kratom til medisinsk bruk, nærmere bestemt som smertestillende middel og stimulant.

Lovendringen fikk 166 stemmer for og ingen stemmer mot, mens 13 representanter avsto fra å stemme i saken.

Thailand blir første land i Sørøst-Asia til å legalisere noen form for bruken av marihuana, men nabolandet Malaysia vurderer å gjøre samme endring i sin narkotikalov.

På verdensbasis har tre land så langt legalisert cannabis til personlig bruk, som er Canada, Sør-Afrika og Uruguay. I tillegg er det lovlig i enkelte delstater i USA. Canada er verdens største markedsplass for marihuana og gikk for øvrig tom for cannabis to uker etter legaliseringen.

New Zealand har besluttet å holde en folkeavstemning om legalisering av marihuana for personlig bruk i 2020.

(©NTB)