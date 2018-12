Tyrkia fastholder missilkjøp fra Russland

utenriks

President Recep Tayyip Erdogan kunngjorde i september i fjor at det var inngått kontrakt med Russland om kjøp av S-400, et moderne og avansert luftvernrakettsystem.

NATO-landets beslutning om å satse på et russisk våpensystem kom overraskende på forsvarsalliansen. Verdien av kontrakten skal være på 22 milliarder kroner.

Forholdet mellom Tyrkia og USA har de siste årene vært kjølig, blant annet som følge av at Washington har nektet å etterkomme Ankaras krav om utlevering av predikanten Fethullah Gülen.

Gülen har levd i eksil i USA siden 1999 og anklages av president Recep Tayyip Erdogan for å ha stått bak det mislykkede kuppet i 2016.

Tyrkia har også krevd stans i USAs militære støtte til kurdiske opprørere i Syria.

Etter en telefonsamtale med Erdogan kunngjorde president Donald Trump rett før jul overraskende at USA trekker sine soldater ut av Syria, og kort tid etter ble det kjent at Tyrkia også ville få kjøpe amerikanske Patriot-missiler for over 30 milliarder kroner.

Patriot-kjøpet fra USA får imidlertid ikke følger for Tyrkias beslutning om å kjøpe S-400 fra Russland, understreker en talsmann for Erdogan.

– Kjøpet av Patriot-missiler påvirker ikke kjøpet av S-400. Vi ser ikke på det ene systemet som noe alternativ for det andre, sier talsmannen Ibrahim Kalin.

