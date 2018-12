Vanskelige forhold truer etter tsunami i Indonesia

utenriks

Det offisielle dødstallet er steget til 429 etter at et utbrudd fra Anak Krakatoa utløste en tsunami som slo innover lokalsamfunn i Sundastredet lørdag kveld.

Byrået for meteorologi, geofysikk og klimatologi ber nå folk holde seg minst 500 meter unna kysten i området. Leder for byrået, Dwikorita Karnawati, sier det ventes høye bølger og store nedbørsmengder i området onsdag, noe som gjør det sannsynlig at kantene på vulkanen kan kollapse.

På en pressekonferanse sent tirsdag advarte Karnawati om konsekvensene av været kombinert med at vulkanen fortsetter å ha utbrudd.

– Potensielt kan det føre til jordskred og ras fra toppene av vulkankrateret og ned i havet, og vi frykter dette kan utløse en tsunami, sier hun.

(©NTB)