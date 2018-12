Wall Street åpner med fall etter julefest

utenriks

Investorene på Wall Street sørget onsdag for at Dow klatret 5 prosent, som er rekordhøy økning på én dag for indeksen. De fire foregående handledagene hadde endt med børsnedgang. Kort tid etter at handelen åpnet torsdag, var det fall på alle de tre største indeksene: Dow var ned 1,4 prosent, Nasdaq 1,3 prosent og S&P 500 1,1 prosent.

Også i Europa falt aksjeverdiene, og i Oslo var hovedindeksen ned over 2 prosent i ettermiddagshandelen. FTSE 100-indeksen i London falt 0,8 prosent gjennom formiddagen. I Paris var CAC 40-indeksen 0,1 prosent, mens den tyske DAX 30-indeksen var ned 1,7 prosent.

Gevinstsikring og usikre utsikter er blant forklaringene på torsdagens fall.

Wall Street-oppgangen onsdag kom parallelt med det kraftigste oljeprishoppet på to år. Prisen for et fat nordsjøolje var onsdag over 55 dollar, men torsdag falt prisen til under 53,50 dollar fatet.

Børsfesten i USA skjedde etter fremleggelse av sterke salgstall for amerikansk næringsliv og forsikringer fra Det hvite hus om at sentralbanksjef Jay Powell ikke kommer til å få sparken.

Tokyo-børsen fulgte oppgangen fra Wall Street torsdag. Nikkei-indeksen steg 3,4 prosent mens den bredere sammensatte Topix-indeksen steg 4,9 prosent.

Optimismen fra Wall Street bidro også til å løfte Hongkong-børsen i starten, men børsen ble utover dagen bremset av svake økonomiske nøkkeltall fra Beijing. Dermed endte Hang Seng-indeksen med et fall på 0,7 prosent.

Shanghai-børsen falt 0,6 prosent. Nedgangen var enda større på Kinas andre børs i Shenzhen, der hovedindeksen endte med et fall på 1,22 prosent.