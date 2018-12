Egyptiske styrker drepte 40 etter bussangrep

utenriks

Egypts innenriksdepartement opplyser at 30 «terrorister» ble drept i to aksjoner i Giza utenfor Kairo tidlig lørdag morgen. Det var i nærheten av Giza-pyramidene at tre vietnamesiske turister og én egyptisk guide ble drept av en veibombe bare timer tidligere.

Ytterligere ti antatte opprørere ble drept da sikkerhetsstyrkene lørdag gikk til aksjon nord på Sinai-halvøya, opplyser myndighetene, uten å konkret knytte aksjonene til bussangrepet.

Raidene som resulterte i at 40 mistenkte ble drept, ble iverksatt på bakgrunn av opplysninger om at de forberedte en rekke angrep mot turistmål, statlige institusjoner, sikkerhetsstyrker og kirker, heter det fra innenriksdepartementet. Politiet skal ha beslaglagt store mengder skytevåpen og eksplosiver.

På vei til middag

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for bussbomben, som er det første angrepet rettet mot turister i Egypt siden 2017. Elleve vietnamesiske turister og den egyptiske sjåføren ble såret i veibombeangrepet mot en buss tidlig fredag kveld. Turistene var på vei til en restaurant for å spise middag da bomben eksploderte, ifølge turoperatøren Saigon Tourist.

Selskapene Ving, Tui og Spies har inntil videre avlyst planlagte utflukter til Kairo-området fra feriestedene Hurghada og Sharm el-Sheikh, ifølge danske og svenske medier.

Utenriksdepartementet har ikke oppdatert sitt reiseråd etter fredagens angrep, men oppfordrer generelt reisende til å utvise aktsomhet i landet. Alle reiser til Nord-Sinai frarådes fremdeles.

Sinai-opprør

Den egyptiske hæren iverksatte i februar en større militæraksjon i et forsøk på å nedkjempe væpnede islamister på Sinai-halvøya. Det skjedde etter at over 300 mennesker ble drept i et angrep mot en moské nord på halvøya. Ifølge hæren er hundrevis av mistenkte drept så langt i år.

Militante islamister som har sverget troskap til IS, har drept flere hundre soldater og politifolk i angrep siden Egypts militære grep makten i et kupp i 2013. Militære kastet landets folkevalgte president Mohamed Mursi og titusenvis av andre fra Det muslimske brorskap i fengsel.

Det er også gjennomført flere angrep mot sivile mål, først og fremst mot koptiske kirker og kristne pilegrimer. Spenningen mellom den kristne minoriteten og den muslimske majoriteten økte etter at overhodet for den koptiske kirken, pave Tawadros II, gikk offentlig ut og støttet militærkuppet.

8 millioner turister

Sikkerhetsstyrkene i Egypt var allerede i høy beredskap i forkant av nyttårsfeiringen og de koptiske kristnes julehøytid 7. januar.

Myndighetene frykter at fredagens veibombeangrep vil ramme turismen, som er en svært viktig næring. Da statsminister Mostafa Madbouli besøkte de sårede på sykehuset fredag kveld, advarte han pressen mot å hausse opp angrepet og sa at «ingen land i verden kan garantere at det et 100 prosent trygt».

– Det skjer til tider enkelthendelser både her og der, sa han.

Turismen i Egypt har tatt seg opp siden folkeoppstanden i 2011 og det påfølgende militærkuppet. Drøyt 8 millioner turister besøkte landet i 2017, mot nesten 15 millioner i 2010.

