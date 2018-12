Trump snakket med Xi og skryter av «stor framgang»

utenriks

– Hadde nettopp en lang og veldig god samtale med president Xi av Kina, tvitrer Trump lørdag.

– Det er svært god framgang om avtalen. Hvis den inngås, blir den veldig omfattende, den kommer til å dekke alle temaer, områder og stridsspørsmål. Stor framgang gjøres nå! skriver presidenten videre.

Siden Trump begynte å reise tollbarrierer mot Kina for å få ned USAs store handelsunderskudd med landet, har Washington og Beijing innført økt toll på varer for over 300 milliarder dollar i handelen dem imellom. Den fastlåste handelskonflikten har begynt å ramme profitten og bidratt til uro i markedene.

Forholdet begynte å tine opp da Xi og Trump tidlig i desember ble enig om en 90 dager lang pause i tollkrigen. I perioden fram til 1. mars skal landene forsøke å forhandle fram en avtale som regulerer handelen, og i mellomtiden skal det ikke innføres nye tollsatser.

