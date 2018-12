Kim ønsker hyppige møter med Sør-Koreas president

utenriks

Kim sier han håper de to presidentene kan møtes ofte for å sammen løse utfordringen med å gjøre Korea-halvøya atomvåpenfri. Det opplyser den sørkoreanske presidenten Moons kontor søndag.

Lederen av det isolerte Nord-Korea møtte Moon tre ganger i 2018 under en historisk innsats for å skape forsoning. To av møtene skjedde i grenselandsbyen Panmunjom, det tredje skjedde under Moons aller første besøk i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang i september.

Den gang lovet Kim å besøke Seoul «så snart som mulig». Den unge lederen beklager sterkt at reisen ikke fant sted i år, ifølge nyttårsbrevet til den tidligere menneskerettsadvokaten Moon.

Krig

Presidentens kontor opplyser ikke hvordan brevet ble levert. De to nabolandene ligger teknisk sett fortsatt i krig med hverandre. Korea-krigen fra 1950 til 1953 endte med en våpenhvile, men ingen fredsavtale.

Moon har frontet dialog som verktøy for å presse det fattige nabolandet til å gå med på å kvitte seg med sine atomvåpen.

I løpet av 2018 har Kim svart med en rekke forsonende gester, og i sommer møtte han USAs president Donald Trump i Singapore.

Løftebrudd

Når det gjelder atomnedrustning har imidlertid framgangen stagnert mens Washington og Pyongyang har beskyldt hverandre for løftebrudd. Kritikere påpeker dessuten at Nord-Korea ikke har kommet med noen konkrete forpliktelser, og mange tviler på at Kim vil slipp på sitt atomvåpenarsenal.

Like før jul uttalte regimet i Nord-Korea at de aldri vil gi opp sine atomvåpen før amerikanerne selv opphever sin atomtrussel mot landet.

Samtidig har USA fortsatt å opprettholde presset gjennom sanksjoner som rammer Nord-Korea hardt.

Trump sa forrige uke at han ser fram til å møte Kim igjen.

