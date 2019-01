Elizabeth Warren vil utfordre Donald Trump i 2020

utenriks

Mandag kunngjorde Warren at hun lanserer sitt kandidatur. Hun vil med det forsøke å utfordre president Donald Trump i presidentvalget om to år.

Men veien dit er lang, for hun må først gjennom nominasjonskampen i eget parti, og det er ingen lett prosess.

Warren håper imidlertid at hennes omdømme som bekjemper av populisme kan bidra til å skaffe henne fordeler over det som trolig kan bli over 20 øvrige kandidater i partiet som også vil kjempe om nominasjon.

Senatoren fra Massachusetts sier hun er i gang med å danne en forberedende komité for sitt kandidatur.

Ut mot Wall Street

Hun kastet seg inn i nasjonal politikk for rundt ti år siden, under finanskrisen, med krav om bedre beskyttelse av forbrukernes rettigheter. Hun ble raskt en av partiets mest fremstående liberale politikere etter at hun holdt en brennende tale i Senatet mot Wall Street.

Som presidentutfordrer må hun appellere til partiets grunnbase og bygge bro mellom den moderate høyresiden og venstresiden, som på mange felt står langt fra hverandre.

Men det siste kan være lettere enn ved andre valgkamper siden demokrater på begge fløyer synes enige om at første prioritet må være å bli kvitt Trump.

I en delvis biografisk fire minutter lang video hun publiserte mandag, viser hun blant annet til økonomiske utfordringer.

– Middelklassen i USA er under angrep. Hvordan endte vi opp slik? Milliardærer og store selskaper bestemte seg for at de ønsket en større del av kaken. Og de fikk politikere over på sin side som ga dem større kakestykker, sier hun i videoen.

– Korrupsjon forgifter vårt demokrati. Politikerne ser en annen vei mens store forsikringsselskaper nekter pasienter livreddende dekning, mens store banker flår forbrukerne, og mens store oljeselskaper ødelegger planeten, sier hun videre.

Mange kandidater

Blant hennes vanskeligste rivaler om nominasjonen, er senator Bernie Sanders og tidligere visepresident Joe Biden, som i likhet med henne ville være godt oppe i 70-årene ved en eventuell valgseier, og som begge ligger foran henne på meningsmålingene.

Blant potensielle yngre kandidater peker kongressrepresentanten fra Texas, Beto O'Rourke, senator Kamala Harris og tidligere boligminister Julian Castro seg ut. Men mange flere teller på knappene.

Warren har vært senator for Massachusetts siden 2013. Hun kommer fra fattige kår i Oklahoma og har vært skolelærer og jussprofessor ved Harvard.

Hun er også kjent for stadig å utfordre Trump, med blandede resultater. Hennes sylskarpe kritikk av hans handelspolitikk, forvitringen av forbrukerrettigheter og åpne holdning til autoritære regimer er lagt merke til.

Lurt til å ta DNA-test

Men det var ikke like vellykket å ta ham på ordet da han latterliggjorde hennes påstand om at hun hadde indianerblod og kalte henne Pocahontas. Hun lot seg lure til å ta en DNA-prøve, og da resultatet viste at hun bare hadde en minimal rest av indianerblod, godtet Trump seg storlig.

– Vi får se hvordan hun greier seg. Jeg ønsker henne alt godt. Jeg ville sette stor pris på å ha henne som motstander. sier Trump, som kaller henne sin favorittkandidat.

For å forberede seg på et kandidatur har Warren satset på å øke sin kunnskap om utenrikspolitikk ved å bli medlem av Senatets forsvarskomité. Hun er tilhenger av å redusere bevilgningene til det militære og trekke USA ut av Afghanistan.

På det innenrikspolitiske plan er hun klart liberal, på venstresiden av partiet og mer eller mindre på linje med Bernie Sanders: Hun er tilhenger av kvinners rett til abort, hun er for strengere våpenlover og hun går inn for betydelig bedre helsedekning for amerikanerne.

