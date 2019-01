21 døde i bygningskollaps i Russland

utenriks

Det melder det russiske krisedepartementet onsdag ettermiddag.

To av de omkomne er barn. Redningsmannskapene fortsetter letingen i ruinene etter boligblokken, som huset 1.100 mennesker. Temperaturene på stedet er helt nede på 27 minusgrader.

Det ti etasjer høye boligbygget i byen Magnitogorsk, nær Ural-fjellene, raste sammen nyttårsaften etter en eksplosjon som antas å ha vært forårsaket av en gasslekkasje.

Vitner har beskrevet eksplosjonen som et flammehav, og sier at det voldsomme lufttrykket var så sterkt at det knuste vinduer i nærliggende bygninger. Eksplosjonen har gjort flere titall mennesker hjemløse over nyttår, som er den største feiringen i Russland.

De hjemløse bor på en nærliggende skole og får bistand av psykologer.

Et håp om å finne flere overlevende ble tent tirsdag, da en ti måneder gammel gutt ble funnet i ruinene, og dem som reddet gutten omtaler funnet som «et nyttårsmirakel».

Gutten ble funnet i sengen sin etter at redningsmennene hørte ham gråte under ruinene. Han ble gjenforent med til sin mor, som også overlevde eksplosjonen, før han ble fløyet til Moskva for videre behandling.

Etterforskere mener det ikke er noen grunn til å mistenke at noe kriminelt førte til eksplosjonen. Gasseksplosjoner er relativt vanlig i Russland, der mye av infrastrukturen ble bygget opp i Sovjet-tiden, og reguleringer om byggsikkerhet ofte blir oversett.

(©NTB)