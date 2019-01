Dansk TV: Flere omkom i togulykke på bro over Storebælt

utenriks

TV-kanalen viser til opplysninger fra ikke navngitte kilder i politiet og beredskapstjenesten. Opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Ulykken skjedde da et lyntog måtte bremse kraftig på lavbroen over Storebælt. Tidligere er det blitt opplyst at minst åtte personer ble lettere skadd.

Årsaken til oppbremsingen er ikke endelig bekreftet. Men Banedanmark opplyser til dansk TV 2 at toget ble truffet av deler av taket på et godstog. Det kjørte i motsatt retning, lastet med øl.

Både ambulanser og politi ble sendt til stedet etter ulykken. Togavganger mellom Korsør og Nyborg ble innstilt.

Storebæltsbroen var onsdag morgen stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind.

