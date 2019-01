Antall døde i bygningskollaps i Russland har steget til 37

utenriks

Redningsmannskapet har arbeidet med å lete etter savnede i ruinene, men håpet om å finne overlevende er minimal ettersom temperaturen på stedet er nede i 27 minusgrader. Redningsmannskaper har så langt funnet og hentet ut 37 døde personer i bygningsmassene, opplyste det russiske departementet for krisehåndtering torsdag.

Seks av de omkomne er barn, og det antas at fire savnede fortsatt befinner seg under bygningsrestene. Seks personer er reddet ut av ruinene.

Øyenvitner har beskrevet eksplosjonen som et flammehav og sier at det voldsomme lufttrykket var så sterkt at det knuste vinduer i nærliggende bygninger. Eksplosjonen har gjort flere titall mennesker hjemløse over nyttår, som er den største feiringen i Russland.

Etterforskere mener det ikke er noen grunn til å mistenke at noe kriminelt førte til eksplosjonen i den ti etasjer høye bygningen. Gasseksplosjoner er relativt vanlig i Russland, der mye av infrastrukturen ble bygget i Sovjet-tiden og bygningsforskrifter ofte ikke blir fulgt.

