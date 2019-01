Rettssaken etter Khashoggi-drapet har startet i Saudi-Arabia

utenriks

Alle de tiltalte var til stede under rettsmøtet i Riyadh, ifølge det statlige saudiarabiske nyhetsbyrået SPA.

Påtalemyndigheten skriver i en uttalelse at de har sendt en forespørsel til tyrkiske myndigheter om å få overlevert bevismaterialet de sitter på om saken.

– Vi har per dags dato ikke mottatt dette, og vi venter fortsatt på svar, står det i uttalelsen.

Jamal Khashoggi var en regimekritisk saudiarabisk journalist som blant annet skrev for The Washington Post. Han ble drept på konsulatet i den tyrkiske storbyen Istanbul 2. oktober i fjor, da han skulle hente papirer han trengte for å gifte seg med sin tyrkiske forlovede.

(©NTB)