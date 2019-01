Schumer: – Trump truer med å holde statsapparatet stengt lenge

utenriks

Schumer, som er Demokratenes leder i Senatet, uttalte seg etter et nytt møte om nedstengningen som fant sted i Det hvite hus fredag. Trump krever at det settes av 5 milliarder dollar til bygging av en grensemur langs USAs 3.145 kilometer lange grense mot Mexico, hvis ikke nekter han å godkjenne budsjettet.

Demokratene og flere republikanere i Kongressen vil ikke gå med på det, og uten noe budsjett på plass må store deler av det amerikanske statsapparatet holdes stengt. Flere hundre tusen ansatte må dessuten møte på jobb uten lønn, blant dem flygeledere.

– Vi fortalte presidenten at det er nødvendig at statsapparatet holdes åpent. Han nekter, sier Schumer. Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, omtalte møtet som «langvarig og til tider hissig».

I fredagens møte deltok både ledere fra både Demokratene og Republikanerne, dagen etter at Demokratene stemte gjennom et symbolsk budsjettvedtak i Representantenes hus som ikke inneholder pengene Trump krever til den omstridte grensemuren mot Mexico. Vedtaket vil neppe overleve verken behandling i Senatet eller presidentens veto.

I vedtaket foreslår Demokratene å sette av 1,3 milliarder dollar til grensegjerder og 300 millioner til å styrke grensesikkerheten gjennom andre tiltak, ifølge Reuters.

