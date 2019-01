Sterke jobbtall og Powell-uttalelser gir kurshopp på amerikanske børser

utenriks

Industriindeksen Dow Jones stiger 2,6 prosent, og har nesten tatt igjen nedgangen på 2,8 prosent fra torsdag. Den brede S&P 500 stiger 2,7 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq stiger 3,5 prosent.

Oppgangen begynte etter at en arbeidsmarkedsrapport viste at amerikanske arbeidsgivere skapte 312.000 arbeidsplasser i desember, noe som var bedre enn markedet forventet.

Powell beroliget

Markedet fikk enda en opptur da sentralbanksjef Jerome Powell uttalte at banken vil se an utviklingen før det blir aktuelt med nye rentehevinger.

– Vi skal være tålmodige og se hvordan økonomien utvikler seg, sa han.

Han sier imidlertid at sentralbanken er «klar til å endre policy kjapt og smidig» for å styrke økonomien.

Powell sa også at han ikke vil gå av hvis president Donald Trump ber om det. Det har vært en bekymring for mange markedsanalytikere, da Powell flere ganger har blitt kraftig kritisert av presidenten.

Mørk torsdag

Det var bred børsnedgang i USA torsdag, da Apple hadde sin svakeste børsdag på sju år etter meldingen om dalende etterspørsel i Kina.

I tillegg viste en rapport at produksjonsaktiviteten i USA nådde sitt laveste punkt på to år. Det pustet liv i frykten for global økonomisk nedgang som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.

(©NTB)